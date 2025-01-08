Politico: В США ушла в отставку ведущий координатор поставок оружия Украине

Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, ушла в отставку, сообщает Politico со ссылкой на источники. Издание пишет, что госпожа Купер сыграла значимую роль в поставках американской военной помощи Украине с момента начала российской военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Erin Scott / Reuters Фото: Erin Scott / Reuters

Лора Купер проработала в Пентагоне более 20 лет. В Киеве, как пишет издание, ее считают честным посредником в переговорах, а сама госпожа Купер находится в хороших отношениях со многими представителями украинского правительства. Ее увольнение Politico связывает с ростом беспокойства в Минобороны США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Ожидается, что новая администрация сократит численность кадровых госслужащих.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатов на пост заместителей главы Пентагона. Одним из них стал бывший сотрудник административно-бюджетного управления Белого дома Майкл Даффи. Господин Даффи в 2019 году поручил Пентагону заблокировать пакет военной помощи Украине на $250 млн.