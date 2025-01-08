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Коммерсантъ FM
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Puls Media: посылку со взрывчаткой через аэропорт Кишинева отправили с Украины

Замаскированное под игрушечный автомобиль взрывное устройство, которое нашли молдавские пограничники в международном аэропорту Кишинева, была отправлена с Украины. Об этом сообщила радиостанция Puls Media, ссылаясь на источники.

Согласно имеющимся у них данным, отправление предназначалось для доставки в Грузию. Молдавская полиция организовала расследование инцидента. Сейчас правоохранители устанавливают отправителей и получателей.

Вчера, 7 января, сотрудники таможенной службы Молдавии при проверке посылок обнаружили игрушечный автомобиль, в котором было заложено взрывное устройство. Его обезвредили специалисты технико-криминалистического центра.

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