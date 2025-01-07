В Перми приостановлена деятельность пекарен из-за нарушения санитарных норм

Деятельность трех пекарен «Хлебница» и заготовочного цеха приостановлена решением районных судов города Перми на 30-90 суток. Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, в ходе санитарно-эпидемиологического расследования в пекарнях было выявлено нарушение санитарного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 30 декабря 2024 года среди населения города Перми были зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.). По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза.

В ходе санитарно–эпидемиологического расследования краевым Роспотребнадзором проведен отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники заведений. «Выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря», - отметили в ведомстве.