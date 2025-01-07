На территории Евпатории обнаружили мазутные пятна

В городе Евпатория на западном побережье Крыма обнаружили единичные пятна загрязнения мазутом, сообщил глава городской администрации Александр Юрьев. По его словам, коммунальные службы были готовы и сразу приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий.

Глава администрации попросил всех жителей города сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) при обнаружении выбросов мазута или пострадавших птиц. Всех испачканных нефтепродуктами птиц будут очищать муниципальные службы, а затем отправлять на реабилитацию в парк львов «Тайган».

15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута, в результате произошел разлив нефтепродуктов, приведший к загрязнению акватории и побережья. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. 3 января пятно мазута впервые обнаружили у Севастополя, 5 января сообщалось о выбросе мазута на территории городского округа Судак. Накануне в Крыму обнаружили повторное загрязнение пляжей мазутом.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Мазут в разливе».