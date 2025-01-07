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обновлено 16:27

В Ростове прокуратура взяла на контроль восстановление подачи электричества и тепла

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль работы по восстановлению теплоснабжения в Первомайском районе и электроснабжения в Железнодорожном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Прокуратурой организованы проверки исполнения требований федерального законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварий находятся на контроле у ведомства. При наличии оснований в прокуратуре готовы применить соответствующие меры воздействия.

Ранее из-за аварии на Штахановского 25 многоквартирных домов в Первомайском районе остались без тепла. А авария на электросетях оставила без света дома сразу не нескольких улицах в Западном жилом массиве города.

Роман Никитин

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