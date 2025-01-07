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В Ростове 25 многоквартирных домов остались без отопления 7 января

В Первомайском районе Ростова сразу 25 многоквартирных домов остались на Рождество без отопления. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной стал выявленный дефект на теплотрассе по улице Штахановского, 16. Из-за этого 25 домов между Штахановского и Вятской остались без тепла.

АО «Теплокоммунэнерго».уже приступило к выполнению восстановительных работ. О сроках восстановления теплоснабжения министр не сказал.

Роман Никитин

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