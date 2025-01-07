В Ростове 25 многоквартирных домов остались без отопления 7 января
В Первомайском районе Ростова сразу 25 многоквартирных домов остались на Рождество без отопления. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Причиной стал выявленный дефект на теплотрассе по улице Штахановского, 16. Из-за этого 25 домов между Штахановского и Вятской остались без тепла.
АО «Теплокоммунэнерго».уже приступило к выполнению восстановительных работ. О сроках восстановления теплоснабжения министр не сказал.