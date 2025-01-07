В Ростове 25 многоквартирных домов остались без отопления 7 января

В Первомайском районе Ростова сразу 25 многоквартирных домов остались на Рождество без отопления. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной стал выявленный дефект на теплотрассе по улице Штахановского, 16. Из-за этого 25 домов между Штахановского и Вятской остались без тепла.

АО «Теплокоммунэнерго».уже приступило к выполнению восстановительных работ. О сроках восстановления теплоснабжения министр не сказал.

Роман Никитин