Часть Ростова из-за аварии осталась без электричества 7 января

В Ростове-на-Дону сотни домов днем 7 января остались без электричества. Об этом сообщили в «Донэнерго». Причиной стала авария на электросетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Донэнерго». авария произошла в 13:28 в Западном жилом массиве.

Без электричества остались жители следующих улиц:

- ул. Магнитогорская;

- пер. Аэроклубовский;

- ул. Кузнечная;

- ул. Портовая;

- пер. 1-й Поселковый;

- пер. 2-й Поселковый;

- пер. 3-й Поселковый;

- ул. 1-я Круговая;

- ул. Матросова;

- пер. Синявский;

- ул. Коминтерна;

- ул. Минаева;

- ул. 2-я Володарская;

- ул. Войкова;

- пер. Пограничный;

- пер. Флотский;

- ул. Циолковского;

- ул. Набережная;

- ул. Судостроительная;

- пер. Туристский.

Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в 16:30.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из-за аварии на теплосетях в Ростове без отопления остались 25 многоквартирных домов.

Роман Никитин