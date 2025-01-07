Часть Ростова из-за аварии осталась без электричества 7 января
В Ростове-на-Дону сотни домов днем 7 января остались без электричества. Об этом сообщили в «Донэнерго». Причиной стала авария на электросетях.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным «Донэнерго». авария произошла в 13:28 в Западном жилом массиве.
Без электричества остались жители следующих улиц:
- ул. Магнитогорская;
- пер. Аэроклубовский;
- ул. Кузнечная;
- ул. Портовая;
- пер. 1-й Поселковый;
- пер. 2-й Поселковый;
- пер. 3-й Поселковый;
- ул. 1-я Круговая;
- ул. Матросова;
- пер. Синявский;
- ул. Коминтерна;
- ул. Минаева;
- ул. 2-я Володарская;
- ул. Войкова;
- пер. Пограничный;
- пер. Флотский;
- ул. Циолковского;
- ул. Набережная;
- ул. Судостроительная;
- пер. Туристский.
Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в 16:30.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из-за аварии на теплосетях в Ростове без отопления остались 25 многоквартирных домов.