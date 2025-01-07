В Свердловской области потеплеет до 0 градусов после заморозков

В четверг температура воздуха в Свердловской области поднимется до 0°, следует из данных Уральского Гидрометцентра. В учреждении отметили, что рождественский мороз «случился в плановые сроки»: в ночь с 6 на 7 января температура воздуха в регионе опустилась до -24,7°, в Екатеринбурге — до -10,2°. «Днем 9 января установится очень теплая погода при температуре воздуха на 8-11° выше нормы, которая сохранится до 12 января»,— добавили в Telegram-канале Уральского Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области в среду, 8 января ночью ожидается переменная облачность, днем — облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Температура ночью на юге региона составит -13°...-18°, на севере — -18°...-26°. Днем на юге потеплеет до -5°...-10°, на севере — до -10°...-18°. Ожидается юго-западный, южный ветер 4-9 м/c.

В четверг, 9 января будет облачно, пройдет снег, в отдельных районах ожидается метель, гололед, на дорогах снежные заносы, налипание мокрого снега на проводах. Температура ночью на юго-западе области — -5°...-10°, на юго-востоке — -10°...-15°, на севере — -13°...-23°. Днем синоптики прогнозируют 0°...-5°, на крайнем севере — до -8°. Ветер будет южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В пятницу, 10 января ожидается облачность с прояснениями, в отдельных районах метель, гололед, на дорогах — снежные заносы. Ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, днем — местами небольшой снег. Температура ночью составит -1°...-6°, на крайнем севере до -9°, днем — 0°...-5°. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

В Екатеринбурге в среду, 8 января прогнозируют переменная облачность, без существенных осадков, днем — облачность с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит -13°...-15°, днем — -6°...-8°. Ветер будет юго-западный, южный ветер 4-9 м/c.

В четверг, 9 января будет облачно, пройдет снег, днем прогнозируется мокрый снег. Температура ночью составит -6°...-8°, днем — 0°...-2°. Ветер будет южный, юго-западный 5-10 м/с.

В пятницу, 10 января будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ночью температура может составить -1°...-3°, днем — 0°...-2°. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/c.

Ранее Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что прошедшее 5 января стало самым теплым за последние 145 лет в Екатеринбурге. Среднесуточная температура в воскресенье составила +0,4°, что выше нормы на 13 градусов. 3 января в столице Урала стало самым теплым с 2007 года: среднесуточная температура составила -1° (+12,7° к норме).

Василий Алексеев