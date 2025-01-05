В Свердловской области температура опустится до -25 градусов

В Свердловской области ожидается похолодание, сообщили в Уральском Гидрометцентре. Так, 6 января в регионе будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель, днем ослабление и прекращение осадков. На дорогах может быть гололедица. ожидается ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью составит -6°...-11°, на севере до -16°, днем -4,-9°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

7 января в регионе будет также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью будет -10°...-15°, на севере до -20°, днем -8°...-13°.

8 января в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами может быть небольшой снег, днем ожидается снег от небольшого до умеренного. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -13°...-18°, на севере до -23°, днем -4,-9°, на севере -14°...-19°.

В первый рабочий день, 9 января, ночью ожидается снег, днем осадков станет меньше. Температура ночью – -10°...-15°, на севере температура опустится до морозных -20°...-25°, днем -2°...-7°. 10 января сильных осадков не ожидается, ночью будет -7°...-12°, днем -1°...-6°.

В Екатеринбурге на ближайшие дни ожидается следующая погода:

6 января ночью ожидается -7°, небольшой снег, днем будет без осадков и -5°;

7 января – ночью -11°, днем -9°, без осадков;

8 января – ночью -14°, без осадков, днем -7°, ожидается небольшой снег;

9 января – ночью -10°, днем -4°, небольшой снег;

10 января – ночью -7°, днем -2°, без существенных осадков.

Ранее Госавтоинспекция предупредила водителей о сложных погодных условиях, которые могут затруднить движение на дорогах в регионе.