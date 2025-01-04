В Екатеринбурге 3 января стало самым теплым с 2007 года

Среднесуточная температура в Екатеринбурге накануне, 3 января, составила -1°C (+12,7°C к норме). Эта температура стала самой высокой для января, начиная с 2007 года, сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 3 января в Екатеринбурге стало самым теплым с 2007 года

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ 3 января в Екатеринбурге стало самым теплым с 2007 года

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Дневная максимальная температура в Екатеринбурге 3 января составила +2,1°C, ночная минимальная — -8,2°C. По данным telegram-канала, январской оттепели в городе не было с 2021 года, а оттепели в первой декаде января — с 2007 года.

Как сообщили в Уральском Гидрометцентре, в субботу, 4 января, в Свердловской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на юге — до умеренного. На дорогах — гололед, порывы ветра составят 4-9 м/с, местами — до 15 м/с. Температура ночью — 0...-5°C, на севере — -8...-13°C, на крайнем севере до -19°C, днем — -2...+2°C, на севере — -5...-7°C, на крайнем севере до -15°C.

В воскресенье, 5 января, в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег. Порывы ветра составят до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью — -0...-5°C, на севере — -8...-13°C, на крайнем севере -20°C, днем — -3...+2°C, на крайнем севере — до -6°C.

В понедельник, 6 января, осадки прекратятся, порывы ветра составят до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне -6...-11°C, на крайнем севере — -16°C, днем — -5,-10°C.

Анастасия Таначева