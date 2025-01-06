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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о представлении к наградам более 5,5 тыс. военнослужащих

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в боях за населенный пункт Курахово на территории Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Поздравление было направлено бойцам 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад. Более 5,5 тыс. военнослужащих были удостоены государственных и ведомственных наград.

Министр поблагодари военных «за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге» отметив, что поведение военнослужащих на кураховском направлении является примером мужества и стойкости, а их успехи улучшают общее положение на фронте.

Ранее Минобороны заявило о полном освобождении города Курахово в юго-западной части Донбасса. Благодаря развитой сети огневых точек с подземной коммуникацией и наличию естественной преграды в виде водохранилища на севере город представлял собой мощный укрепленный район. Согласно информации Министерства, за два месяца боев за населенный пункт ВСУ потеряли более 12 тыс. человек и порядка 3 тыс. единиц техники, включая 40 танков.

В сообщении Минобороны говорится, что после взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор и смогут нарастить темпы продвижения на территории Донецкой Народной Республики.

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