Военные сбили ракету над территорией Курской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету над территорией Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Утром украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО»,— сказано в сообщении.

Ранее сегодня Минобороны России проинформировало об уничтожении 12 БПЛА над четырьмя регионами. Из сводки военного ведомства следует, что наибольшее количество беспилотников — семь — было сбито в небе над Курской областью.

Еще два беспилотных летательных аппарата было, в частности, уничтожено над Брянской областью. Аналогичные данные об отраженных атаках приводил в Telegram-канале глава этого региона Александр Богомаз.