Минобороны отчиталось об уничтожении 12 БПЛА над четырьмя регионами за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 12 беспилотников над четырьмя регионами. Об этом сообщило Минобороны России. Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — семь — было сбито над Курской областью.

В ведомстве добавили, что военные сбили по два беспилотника над территорией Белгородской и Брянской областей, а также еще один FPV-дрон над Крымом.