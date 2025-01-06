Минобороны отчиталось об уничтожении 12 БПЛА над четырьмя регионами за ночь
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 12 беспилотников над четырьмя регионами. Об этом сообщило Минобороны России. Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — семь — было сбито над Курской областью.
В ведомстве добавили, что военные сбили по два беспилотника над территорией Белгородской и Брянской областей, а также еще один FPV-дрон над Крымом.
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Кадры и события СВО за декабрь 2024 года
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