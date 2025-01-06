ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью

Расчет войск противовоздушной обороны уничтожил в небе над Брянской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Это второй БПЛА, сбитый над территорией региона за 6 января. Пострадавших и разрушений на земле в результате инцидента нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал в Telegram-канале господин Богомаз.

В ночь на 5 января брянский губернатор информировал о 13 сбитых в небе над областью FPV-дронах. Накануне Минобороны России сообщало, что в названный период средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью 20 БПЛА.