WSJ: США смягчат ограничения на поставку гуманитарной помощи в Сирию

США могут на полгода ослабить ограничения на отправку в Сирию гуманитарной помощи «в знак поддержки» нового правительства арабской республики. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее говорил, что Вашингтон может исключить группировку из списка террористических только на основании конкретных шагов новых властей.

«Ограниченная мера ... разрешает Минфину выдавать разрешения на освобождение от ответственности гуманитарных групп и компаний, предоставляющих базовые услуги, такие как предоставление воды и электричества»,— рассказали WSJ знакомые с ситуацией чиновники. Вместе с тем они подчеркнули, что поставщики обязаны будут гарантировать использование гуманитарных грузов только по назначению.

8 декабря власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что поддержка властей Сирии должна зависеть от их отношения к правам женщин и меньшинств.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».