Слуцкий предложил предусмотреть выплаты при ранении или гибели военкоров на СВО

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единовременные выплаты для военных корреспондентов на 3 млн руб. в случае получения ими вреда здоровью и компенсацию в 5 млн руб. семьям погибших в особых условиях, включая зону специальной военной операции (СВО). С документом ознакомилось «РИА Новости».

«Прошу Вас рассмотреть возможность на федеральном уровне установить единовременные выплаты для военных корреспондентов, осуществляющих профессиональную деятельность в особых условиях, в том числе в районах проведения специальной военной операции»,— приводит агентство фрагмент обращения на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

По действующему законодательству, компенсация за ранения или смерть журналистов не превышает 2 млн руб. и выплачивается из средств редакций СМИ. Выплаты от государства пока не предусмотрены.

9 декабря президент Владимир Путин подписал указ, по которому на получивших инвалидность из-за ранения на СВО сотрудников силовых ведомств распространяется решение о выплате до 4 млн руб.

В ДНР 4 января FPV-дронатаковал автомобиль с журналистами. При ударе погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, ранены корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко, Михаил Кевхиев, а также главред и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.