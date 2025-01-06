Хинштейн рассказал о состоянии курян, пострадавших в результате ДТП в Карелии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что здоровью жителей региона, попавших в ДТП с автобусом в Карелии, ничего не угрожает.

«Врачи республиканской клинической больницы успешно прооперировали наиболее пострадавшую девушку. Сейчас она находится под постоянным наблюдением, вместе с ней в Петрозаводске осталась и ее мама (они ехали вместе)»,— сообщил он. Ранее господин Хинштейн заявлял, что в автобусе было семь курян.

«По моему поручению навстречу им направлен автобус в сопровождении медиков, который заберет всех в Пскове. Созвонился с людьми. Они... просили передать слова благодарности за помощь и искреннее участие врачам, сотрудникам прокуратуры и полиции Карелии, а также работникам школы в поселке Ляскеле, где первоначально разместили всех»,— добавил он и подчеркнул, что ситуация на его личном контроле.

ДТП произошло 5 января на 302-м км дороги А-121 около поселка Ляскеля. Автобус марки Yutong, в котором находились 43 человека — жители Белгорода, Воронежа, Курска, Курчатова и Орловской области — съехал в кювет и перевернулся. Из 14 пострадавших 10 доставлены в Питкярантскую ЦРБ, двое в тяжелом состоянии в реанимации. Предварительно, водитель не справился с управлением. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.