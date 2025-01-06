Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хинштейн рассказал о состоянии курян, пострадавших в результате ДТП в Карелии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что здоровью жителей региона, попавших в ДТП с автобусом в Карелии, ничего не угрожает.

«Врачи республиканской клинической больницы успешно прооперировали наиболее пострадавшую девушку. Сейчас она находится под постоянным наблюдением, вместе с ней в Петрозаводске осталась и ее мама (они ехали вместе)»,— сообщил он. Ранее господин Хинштейн заявлял, что в автобусе было семь курян.

«По моему поручению навстречу им направлен автобус в сопровождении медиков, который заберет всех в Пскове. Созвонился с людьми. Они... просили передать слова благодарности за помощь и искреннее участие врачам, сотрудникам прокуратуры и полиции Карелии, а также работникам школы в поселке Ляскеле, где первоначально разместили всех»,— добавил он и подчеркнул, что ситуация на его личном контроле.

ДТП произошло 5 января на 302-м км дороги А-121 около поселка Ляскеля. Автобус марки Yutong, в котором находились 43 человека — жители Белгорода, Воронежа, Курска, Курчатова и Орловской области — съехал в кювет и перевернулся. Из 14 пострадавших 10 доставлены в Питкярантскую ЦРБ, двое в тяжелом состоянии в реанимации. Предварительно, водитель не справился с управлением. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...