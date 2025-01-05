Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14

Число пострадавших при ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14, сообщил глава регионального минздрава Михаил Охлопков. Ранее в МЧС сообщали о семи пострадавших. Господин Охлопков писал, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ДТП произошло на 302-м км автодороги А-121 в районе поселка Ляскеля. Автобус марки Yutong, в котором находились 43 человека, съехал в кювет и перевернулся. Региональная полиция сообщала, что водитель не справился с управлением на повороте.

Из 14 пострадавших 10 доставлены в Питкярантскую ЦРБ, двое из них — в тяжелом состоянии в реанимации. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, из них двое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Михаил Охлопков ранее писал, что региональный минздрав подготовил вертолет санитарной авиации и резерв медработников для экстренного вылета в случае необходимости. Позднее господин Охлопков сообщил, что вертолет не смог вылететь из-за сложных погодных условий. В Питкяранту отправлена дополнительная врачебная бригада из Петрозаводска.