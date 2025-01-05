В Польше недалеко от границы с РФ нашли воздушный шар с надписями на кириллице

В польской деревне Простки в Варминско-Мазурском воеводстве найден воздушный шар, который мог прилететь с территории Калининградской области. Об этом сообщила радиостанция RMF24. Названное воеводство граничит с российским регионом, протяженность границы составляет 200 км.

Шар с надписями на кириллице обнаружили местные лесничие, после чего находку передали полицейским. Результат осмотра показал, что устройство предназначено для метеорологических измерений.

Летом 2023 года недалеко от расположенного на севере Польши села Калишки нашли обломки аэростата с антенной и сделанными на кириллице надписями. Населенный пункт расположен недалеко от крупной военной части и полигона.

Согласно предварительным данным, устройство также предназначалось для измерения температуры и влажности воздуха. В Оперативном командовании Минобороны Польши заявили, что эту версию подтверждает отсутствие фиксации нарушения воздушного пространства средствами радиолокации .