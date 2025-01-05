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Иск краевой прокуратуры к «Новомету» и его зарубежным «дочкам» не принят судом

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения иск прокуратуры Пермского края к АО «Новомет-Пермь» и связанным с ним зарубежным компаниям из Нидерландов, Аргентины, Египта, США и ОАЭ. Согласно картотеке суда, суд выявил ряд недочётов у заявления, поданного заместителем прокурора Пермского края. В частности, надзорный орган не представил сведения о регистрации иностранных компаний, подтверждающие их юридический статус. Прокуратуре предложено исправить заявление в срок до 31 января.

Напомним, исковое заявление прокуратуры было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 24 декабря.

В качестве ответчиков признаны АО «Новомет-Пермь», а также Novomet FZE (ОАЭ, Шарджа), Novomet USA, Inc (штат Делавэр), New Lift Solution B.V. (Нидерланды, Амстелвен), Novomet Argentina S.A. (Буэнос-Айрес), Novomet NAP Petroleum Services Free Zone (Египет, Александрия), Novomet Middle East FZE (ОАЭ, Дубай). Иной информации на ресурсе не содержится. Иск касается признания недействительными неких договоров. В прокуратуре края претензии к «Новомету» не прокомментировали.

По данным «Ъ-Прикамье», иск связан с договорами на поставку бурового оборудования, которые АО «Новомет-Пермь» в 2015–2020 годах заключало с зарубежными компаниями, признанными ответчиками по иску. По их данным, оплату по части из них на несколько десятков $ млн АО не получило, в результате чего у компании образовалась дебиторская задолженность, а акционеры, в том числе и госкомпания «Роснано», недополучили прибыль. Дебиторская задолженность, согласно отчетности за 2023 год, превышает 26,6 млрд руб.

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