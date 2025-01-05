Реставратор Пермской галереи нашла два этюда советского художника

Художник-реставратор Пермской художественной галереи Галина Хоменко обнаружила два ранее неизвестных этюда советского художника Петра Оссовского. Как сообщает телеканал «Рифей Пермь» этюды к картинам «Завтрак на траве, или три поколения» и «Рыбаки псковского озера» были обнаружены при реставрации другого произведения Петра Оссовского. Один из этюдов был изображен на обороте реставрируемой картины, другой — найден при извлечении картины из рамы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рифей-Пермь Фото: Рифей-Пермь

Петр Оссовский (1925-2015 годы) — советский художник-живописец. Он считается одним из родоначальников «сурового стиля» - художественного направления, отражавшего повседневную жизнь рабочих и крестьян без ее идеализации. Произведения художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и других государственных и частных коллекциях.