Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла в финале турнира в Брисбене

Уроженка Казани Полина Кудерметова проиграла в финале турнира WTA-500 в Брисбене, уступив первое место Арине Соболенко из Белоруссии.

Матч длился 1 час 47 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу белорусской спортсменки. Кудерметова сделала девять эйсов, но допустила семь двойных ошибок и реализовала лишь три из девяти брейк-пойнтов.

До финала Полина Кудерметова обыграла Ван Синьюй из Китая, россиянок Людмилу Самсонову и Дарью Касаткину, а также американку Эшли Крюгер и украинку Ангелину Калинину. Этот финал стал первым в карьере Кудерметовой на уровне турниров WTA.

Влас Северин