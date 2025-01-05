Китай вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию

Китай нарастил поставки пива в Россию и за десять месяцев прошлого года поднялся с шестого на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков напитка в РФ, подсчитало «РИА Новости» на основе данных национальной статистической службы. Китай смог увеличить поставки пива в 1,6 раз, доведя общий объем экспорта до 29,8 тыс. тонн.

Традиционно лидирующим поставщиком этого продукта в Россию является Германия. Несмотря на снижение объемов продаж на 24% по сравнению с 2023 годом, по итогам января—октября Германия поставила в РФ 105,3 тыс. тонн пива. Второе место по поставкам занимает Чехия. Экспорт чешского пива в Россию увеличился на 27%, до 33,1 тыс. тонн.

На четвертом месте, сразу после Китая, расположилась Литва с общим объемом поставок в 24,3 тыс. тонн. Замыкает пятерку лидеров Бельгия (18,4 тыс. тонн), ранее занимавшая второе место, но утратившая позицию из-за сокращения поставок на треть.

Шестое место заняла Польша (18,1 тыс. тонн), седьмое место — Латвия (16,5 тыс. тонн), восьмое — Казахстан (10,9 тыс. тонн). На девятом месте расположились Нидерланды (4,7 тыс. тонн), на десятом месте среди крупнейших поставщиков пива в Россию — Австрия (2,3 тыс. тонн).

Подробнее о китайских поставках — в материале «Ъ» «О пивный новый тренд».