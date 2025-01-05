В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были сняты с 10:32 по МСК. За время действия ограничений пять самолетов, направлявшихся в Казань, совершили посадку на запасных аэродромах. Еще один самолет, следовавший в Нижнекамск, также был вынужден приземлиться на альтернативном аэродроме.

Всего в казанском аэропорту задержали 10 рейсов на вылет и 10 на прилет.

Влас Северин