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В аэропорту Казани задержали 20 рейсов

В казанском аэропорту задержали 10 рейсов на вылет и 10 на прилет, ранее сообщалось, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы ради обеспечения безопасности полетов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По данным онлайн-табло, с 00:00 на вылет из Казани задержаны рейсы в московские аэропорты Шереметьево и Домодедово, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Батуми, Стамбул. Большинство из рейсов задержали в среднем на 1–2 часа.

На прилет в Казань задержаны рейсы из Красноярска, Самары, Сургута, Омска, Новокузнецка, Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем их задержали также на 1–2 часа.

Сообщение о том, что аэропорт Казани приостанавливает работу, было опубликовано в 8:20. Информация о времени возобновления его работы пока не поступала.

Влас Северин

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