Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что сегодня утром ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сообщение было опубликовано в 8:20, информации о времени возобновления работы аэропорта пока нет.

В прошлый раз аэропорт закрывали 2 января, а причиной введенных ограничений также назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Тогда аэропорт Казани начал принимать и не отправлять рейсы спустя пять часов.

Влас Северин