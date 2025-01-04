Энтони Блинкен оценил перспективы возвращения Украиной потерянных территорий

Решение о том, как и когда заканчивать российско-украинский конфликт, должны принимать сами украинцы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкнен. В интервью газете New York Times, отвечая на вопрос, придется ли Украине уступить России потерянные территории, он заявил, что претендовать на эти земли Киев будет всегда. Однако сможет ли Украина их вернуть, добавил госсекретарь, непонятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon, Reuters Фото: Jeenah Moon, Reuters

«Претензии Украины на эту территорию всегда, всегда будут там. И вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию? Маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций»,— сказал господин Блинкен.

Госсекретарь добавил, что для «прочного» прекращения огня необходима уверенность в том, что Украина сможет отразить возможную «новую агрессию». Господин Блинкен считает, что это может быть обеспечено различными способами, включая поддержку НАТО и предоставление Украине гарантий безопасности со стороны международного сообщества.

Летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вернуть Украине потерянные территории может помочь дипломатия, а не сила. Он также заявил, что весь мир должен оказать давление на правительство России, чтобы вынудить его начать переговоры. Осенью 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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