В Новочебоксарске в пожаре пострадали два человека

В Новочебоксарске в пожаре в жилом доме пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.

Возгорание произошло 3 января в доме № 18 на ул. Заводская. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

В квартире находились 53-летний владелец и его 50-летняя жена. Супруги отравились дымом. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Из соседних квартир спасатели эвакуировали еще пять человек. Пожарные ликвидировали огонь на площади 3 кв. м. Пламя повредило мебель и вещи в одной из комнат.

По данным МЧС Чувашии, это уже десятый пожар, произошедший в республике с начала 2025 г.

Диана Соловьёва