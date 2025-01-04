Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 73 боеприпасов и 30 БПЛА. В результате были ранены два человека, разрушения получили 13 жилых помещений и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородом система ПВО ликвидировала беспилотник. В результате падения его обломков было повреждено остекление в трех квартирах многоквартирного дома и кровля частного.

В Белгородском районе под удар ВСУ попали поселки Дубовое, Октябрьский и Политотдельский, села Красное, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Устинка и Щетиновка. Их атаковали с помощью 23 боеприпасов и восьми БПЛА, четыре из которых сбила система ПВО. В Октябрьском пострадали шесть частных домовладений, в Политотдельском — гараж.

В Валуйском округе села Борки, Вериговка, Казинка, Старый Хутор, Яблоново и хутор Бабка обстреляли с помощью пяти боеприпасов и семи дронов, три из которых ликвидировала система ПВО. В селе Старый Хутор разрушения получила кровля соцобъекта.

В Грайворонском округе по селам Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино ударили с помощью 19 боеприпасов. Без последствий.

Над Губкинским городским округом система ПВО уничтожила беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Над Ивнянским районом система ПВО ликвидировала дрон — в селе Новенькое повреждена кровля частного дома.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Демидовка и Колотиловка атаковали с помощью 15 боеприпасов и трех БПЛА. Последствий не установлено.

Над Новооскольским округом система ПВО сбила беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Над Прохоровским районом система ПВО ликвидировала несколько воздушных целей. В результате в селе Прелестное мирный житель получил осколочное ранение ноги. Бригада скорой помощи оказала ему медпомощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В муниципалитете повреждены два частных домовладения, легковой автомобиль, линии электро- и газоснабжения.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка ударили с помощью 11 боеприпасов и восьми БПЛА, три из которых сбили. В Шебекине пострадал мирный житель. Он проходит лечение в областной клинической больнице в облцентре. В округе повреждены четыре автомобиля и два предприятия.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 59 боеприпасов и 38 беспилотников. В результате был ранен один человек. Повреждены семь частных домов, четыре автомобиля, надворные постройки и линия электропередачи.

Алина Морозова