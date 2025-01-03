В результате обстрела Шебекино Белгородской области ранен мужчина

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области осколочное ранение грудной клетки получил местный житель. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Под ударом ВСУ оказалось сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа. В Шебекино на одном из предприятий повреждены бетонное ограждение и две ГАЗели. В посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника разрушен производственный ангар. Прочие последствия уточняются, на месте работают оперативные службы.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 59 боеприпасов и 38 беспилотников.

Юрий Голубь