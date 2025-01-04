Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Прохоровским районом Белгородской области. В результате атаки в селе Прелестное пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил осколочное ранение ноги. Бригада скорой помощи оказала ему медпомощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Также в Прелестном посекло осколками фасад, окна и забор в частном домовладении. Поврежден автомобиль.

В поселке Прохоровка нарушена линия электропередач — на нескольких улицах нет уличного света. В селе Михайловка пострадали газопровод и забор в частном домовладении.

Алина Морозова