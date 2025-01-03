За сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 59 боеприпасов и 38 беспилотников. В результате ранен один человек. Повреждены семь частных домов, четыре автомобиля, надворные постройки и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Ближнее, Головино, Красное, Никольское, Новая Нелидовка, Репное, Соломино, Стрелецкое, Таврово, Ясные Зори и хутор Угрим обстреляли пятью боеприпасами и атаковали 13 беспилотниками, десять из которых сбиты системой ПВО. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона тяжело ранен мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Повреждены два частных дома, три легковых автомобиля и надворная постройка.

В Борисовском районе поселок Борисовка и хутор Казачье-Рудченское атакованы двумя беспилотниками. Поврежден один частный дом.

Над Валуйским муниципальным округом сбит беспилотник. Последствий нет.

В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский, села Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз обстреляны 32 боеприпасами и атакованы десятью БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе противник обстрелял поселок Прилесье, села Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье, выпустив девять боеприпасов. Совершили атаки шесть беспилотников. Обошлось без последствий.

Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Балки, Панков и Мухин ВСУ выпустили 13 снарядов. Сбиты четыре из пяти беспилотников. Повреждены четыре частных дома, легковой автомобиль, надворная постройка и линия электропередачи.

Сутками ранее ВСУ по меньшей мере 52 раза обстреляли Белгородскую область. В результате пострадали четыре человека, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения.

Юрий Голубь