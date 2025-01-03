Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон смог сохранить свой пост

Республиканец Майк Джонсон переизбран на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Как пишет CNN, господин Джонсон победил с перевесом в три голоса. Ранее американские СМИ писали, что господин Джонсон может лишиться своего поста, так как его работой были недовольны однопартийцы.

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Фото: Evelyn Hockstein , Reuters Майк Джонсон во время процедуры голосования

Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

Изначально в первом туре трое конгрессменов-республиканцев проголосовали не за господина Джонсона, из-за чего тот не смог бы победить в первом туре. Однако по итогам непродолжительных закрытых консультаций они изменили свою позицию, поддержав в конечном счете кандидатуру действующего спикера.

Как писала газета The Hill, только поддержка от избранного президента США Дональда Трампа позволяет господину Джонсону сохранять должность. Источники газеты утверждали, что группа конгрессменов-республиканцев убеждала господина Трампа не поддерживать Майка Джонсона. Майк Джонсон стал спикером Палаты представителей 25 октября 2023 года.

Подробнее о причинах недовольства республиканцев Майком Джонсоном — в материале «Карьеру Майка Джонсона может прервать патрон».