В Альметьевске из-за аварии отключили отопление в микрорайоне Первый поселок

В микрорайоне Первый поселок города Альметьевска произошла авария на теплосетях, в результате которой жители остались без отопления. Об этом сообщил руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков.

«Для оперативного устранения аварии привлечены дополнительные силы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу теплоносителя в квартиры», — написал господин Исхаков.

На момент публикации руководитель исполкома об устранении аварии не сообщал.

Анар Зейналов