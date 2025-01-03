В Альметьевске из-за аварии отключили отопление в микрорайоне Первый поселок
В микрорайоне Первый поселок города Альметьевска произошла авария на теплосетях, в результате которой жители остались без отопления. Об этом сообщил руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков.
«Для оперативного устранения аварии привлечены дополнительные силы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу теплоносителя в квартиры», — написал господин Исхаков.
На момент публикации руководитель исполкома об устранении аварии не сообщал.