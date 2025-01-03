Российский рынок акций за первую сессию года упал на 1,89%

Российский рынок акций по итогам первых в 2025 году торгов отметился падением. Рублевый индекс Мосбиржи потерял 1,89% и закрылся на отметке 2828,5 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях упал на 2,27%, до 945,87 пункта.

Индекс РТС по итогам торгов составил 876,32 пункта, потеряв 1,89%. Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 3,7%.

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Индекс Мосбиржи по итогам прошедшего 2024 года показал снижение на 6,97%, согласно данным биржи. Индекс РТС за прошедший год снизился на 17,56%. Индекс Мосбиржи в юанях снизился за год на 14,54%.

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