Flydubai приостановила полеты из Сочи и Минвод в Дубай

Авиакомпания Flydubai приостановила полеты из Минеральных Вод и Сочи в Дубай до 8 и 9 января соответственно. Ранее авиакомпания приостановила на такой же срок полеты из Дубая. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы.

«Пересаживаем на блоки из других городов. Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы»,— передает АТОР сообщение туроператора Space Travel. Относительно каждой заявки решения принимаются индивидуально. Переносов и аннуляций туров туроператор пока не фиксирует.

Накануне, 2 января, пресс-служба аэропорта Минвод сообщала, что Flydubai возобновит полеты из Дубая в Минеральные Воды и обратно с 3 января. Однако представитель перевозчика сообщил РБК сегодня о продлении приостановок полетов из Дубая.

Отмена рейсов связана с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный 25 декабря. После этого сразу несколько авиакомпаний приостановили полеты в отдельные города России. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 пассажиров и членов экипажа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что самолет обстреляли с земли.

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