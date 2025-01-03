В Петербурге отправили под арест горожанина, обвиняемого в убийстве прохожего

В Петербурге заключили под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве прохожего. Об этом 3 января сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нападение произошло ночью 31 декабря. По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот незнакомого мужчину на улице Костюшко. Пострадавшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он частично признал свою вину. Обвиняемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что несовершеннолетнему петербуржцу предъявили обвинение в убийстве отца.

Дарья Астанина