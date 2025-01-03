Фонд лесовосстановления в Татарстане составляет 116,5 га, из которых 18,1 га — прогалины и пустыри. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявили 116 га земель для восстановления леса

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане выявили 116 га земель для восстановления леса

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты обследовали участки, на которых леса находились в 2021–2022 годах. Исследования проводились на территории площадью 110 га, которая охватывает три лесничества.

С помощью технологий дистанционного зондирования земли также была проведена инвентаризация территорий в пяти лесничествах, нуждающихся в восстановлении леса.

«По результатам данных мероприятий были сформированы рекомендации о проведении актуализации данных государственного лесного реестра с учетом результатов выявления земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления», — отметили в пресс-службе.

Результаты исследования будут использованы для формирования реестра участков для «компенсационного» лесовосстановления.

Анар Зейналов