Росавиация проверила летную годность и допустила к полетам 38 вертолетов «Ансат» из парка Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха после октябрьской аварии в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НССА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росавиация проверила и допустила к полетам 38 вертолетов «Ансат» после аварии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Росавиация проверила и допустила к полетам 38 вертолетов «Ансат» после аварии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверка летной годности вертолетов проводилась в соответствии с установленными регуляторами правилами. Специалисты «Вертолетов России» совместно с Росавиацией и НССА оперативно провели все необходимые проверочные и сервисные мероприятия.

Масштабная проверка парка легких многоцелевых вертолетов «Ансат» началась в ноябре после инцидента с жесткой посадкой воздушного судна в Нижегородской области. Проверке подлежали не только эксплуатируемые машины, но и находящиеся на хранении, в производстве и готовые к передаче заказчикам.

22 октября вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области. В результате происшествия пострадали четыре человека. При осмотре вертолета были обнаружены разрушения хвостового редуктора ХР-23 и отсутствие некоторых элементов лопастей рулевого винта.

В ноябре сообщалось, что проверку проводят бригады Казанского вертолетного завода и операторы вертолетов. Модели «Ансат-СК» предписали проверить незамедлительно, а для вертолетов «Ансат» установили лимит в 25 летных часов на проведение проверки. Кроме того, полеты 40 вертолетов временно приостановили, решив направить их на Казанский вертолетный завод для ремонта.

Анар Зейналов