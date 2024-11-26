Парк «Ансатов» проверят после аварии вертолета в Нижегородской области

Росавиация предписала проверить «Ансаты» и «Ансаты-СК», произведенные на Казанском вертолетном заводе после аварии в Нижнегородской области. Информация об этом появилась в соответствующем документе.

Проверками занимаются бригады «Казанского вертолетного завода» и вертолетные операторы. Модели «Ансат-СК» предписали проверить незамедлительно, а «Ансат» — в течение 25 летных часов. Специалисты проверят корпуса, хвостовые редуктора, лопасти рулевых винтов. Проверкам также подлежит оборудование, находящееся на складах.

Если обнаружат дефекты, то акты осмотра направят в Казанский вертолетный завод, чтобы принять решения об использовании оборудования.

В октябре «Ансат» совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области. На борту находились два члена экипажа и три пассажира, трое из них получили травмы.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», полеты на 40 вертолетах были остановлены. Их решили отправить на Казанский вертолетный завод для ремонта.

Вертолеты «Ансат» используют для медицинской эвакуации. Они работают в 45 регионах России.

Диана Соловьёва