Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате жесткой посадки вертолета санитарной авиации пострадали четыре человека, сообщили «Ъ» в региональном минздраве. В числе пострадавших — один из пилотов и находившиеся на борту врач, медсестра и пациент, все они получили характерные для такой аварии травмы — переломы и ушибы. По предварительной информации, состояние пилота и пассажиров оценивается как средней степени тяжести, они доставлены вертолетами и наземным транспортом в областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко.

В минздраве уточнили, что вертолет с медиками выполнял рейс по госконтракту с Национальной службой санитарной авиации (НССА). Вертолет произвел жесткую посадку в районе деревни Малая Овсянка Семеновского округа. После этого на участке трассы Р-177 «Поветлужье» между Малой Овсянкой и Боковой было перекрыто движение.

В НССА считают, что пилоты в сложной ситуации сработали грамотно, смогли в экстремальных условиях посадить машину и не допустили более серьезных последствий.

Андрей Репин, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...