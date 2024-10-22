Четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате жесткой посадки вертолета санитарной авиации пострадали четыре человека, сообщили «Ъ» в региональном минздраве. В числе пострадавших — один из пилотов и находившиеся на борту врач, медсестра и пациент, все они получили характерные для такой аварии травмы — переломы и ушибы. По предварительной информации, состояние пилота и пассажиров оценивается как средней степени тяжести, они доставлены вертолетами и наземным транспортом в областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко.

В минздраве уточнили, что вертолет с медиками выполнял рейс по госконтракту с Национальной службой санитарной авиации (НССА). Вертолет произвел жесткую посадку в районе деревни Малая Овсянка Семеновского округа. После этого на участке трассы Р-177 «Поветлужье» между Малой Овсянкой и Боковой было перекрыто движение.

В НССА считают, что пилоты в сложной ситуации сработали грамотно, смогли в экстремальных условиях посадить машину и не допустили более серьезных последствий.

Андрей Репин, Нижний Новгород