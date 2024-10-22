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Коммерсантъ FM
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Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области

Вертолет санитарной авиации из-за технических проблем совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области. На борту вертолета находился экипаж с пациентом, у них диагностированы ушибы и незначительные травмы.

«Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию»,— рассказали «РИА Новости» в Национальной службе санитарной авиации (НССА).

По данным НССА, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Один из пилотов повредил ногу, у других ушибы. К месту посадки направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.

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