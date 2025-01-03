Суд обязал «Краснодар» выплатить €3,4 млн по делу футболиста Ботхейма

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от российского футбольного клуба «Краснодар» выплатить норвежскому «Буде-Глимту» около €3,4 млн. Спор касается перехода в «Краснодар» футболиста Эрика Ботхейма в 2021 году.

Юрист Томас Кристенсен сообщил газете VG, что Буде-Глимт «выиграл по всем пунктам дела». Как пишет издание, норвежский клуб может потребовать от FIFA ввести санкции в отношении «Краснодара», в том числе на трансферы.

Ботхейм перешел из «Буде-Глимта» в «Краснодар» в 2021 году. Он не провел ни одного официального матча за российский клуб. После ввода Россией войск на Украину футболист воспользовался решением FIFA и приостановил контракт, а затем разорвал его. В феврале FIFA обязала российский клуб выплатить норвежцу €500 тыс., так как тот не получил подписного бонуса.