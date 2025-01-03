Sham FM: Израиль атаковал военные заводы в Алеппо на севере Сирии

Израильская авиация нанесла удары по нескольким военным объектам в провинции Алеппо в Сирии, сообщила сирийская радиостанция Sham FM в соцсети X. Утверждается, что под удар также попал научно-исследовательский центр около города Эс-Сафира на востоке провинции.

Вооруженные группировки во главе с организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) свергла режим Башара Асада в Сирии в начале декабря 2024 года. Президент ушел в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Израиль на этом фоне расширил контроль над зоной разграничения в районе Голанских высот и усилил атаки по военной инфраструктуре Сирии.

О том, как Израиль творил новую историю Ближнего Востока в 2024 году,— в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».