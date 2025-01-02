В Крыму обнаружили два участка загрязнения нефтепродуктами после ЧП с танкерами

В Крыму обнаружили два участка, загрязненных нефтепродуктами. Один из них расположен в Керчи, в районе городского пляжа, где загрязнение охватывает песчаную местность протяженностью 1,8 км. Второй участок находится в Ленинском районе у озера Тобечик и составляет 2,1 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сейчас специалисты работают над очисткой загрязненных зон и вывозом грунта. В операции задействовали около 150 человек и 48 единиц техники. Мониторинговые группы МЧС России продолжают следить за ситуацией и обеспечивать выполнение необходимых мер по ликвидации последствий загрязнения.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе и Темрюкском районе завершилась масштабная операция по спасению птиц, пострадавших от мазута, в ходе которой специалисты реабилитировали более 2,1 тыс. особей. Сейчас рассматривают возможность открытия еще одного пункта в поселке Витязево.

Мария Удовик