Город Котово Волгоградской области шестой день остается без воды

Жители города Котово под Волгоградом почти неделю остаются без водоснабжения. Они жалуются, что из крана течет жидкость бурого цвета, и требуют ввести режим ЧС. Власти называют причиной аварию на водоводе Филино—Котово, пишет портал V1.ru.

Утечка возникла 28 декабря, работу системы водоснабжения приостановили. Водовод запустили утром 29 декабря, но был обнаружен еще один прорыв в 30 км от Котово. 31 декабря в город направили коммунальную технику для подвоза питьевой воды. Утверждалось, что водовод исправен.

Вчера, 1 января, власти признали, что на качество воды до сих пор поступает много жалоб. Глава Котовского муниципального района Олег Кузьмин заявил, что в ночь на 2 января обнаружили еще одну утечку на водоводе, его остановили. Утром на месте прорыва начали копать котлован для устранения утечки.

«Приняты незамедлительные меры по сбору сил и средств для ликвидации аварии... Планируемое время окончания работ — 18 часов (время совпадает с мск)»,— сообщил господин Кузьмин с места ЧП.

По данным портала «Новости Волгограда», горожане недовольны организацией подвоза воды. «Кому-то нужно идти несколько километров по бездорожью, чтобы набрать хотя бы технической воды. Подвозами наши проблемы не решить»,— сказала местная жительница Анна.