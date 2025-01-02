Власти Якутска заподозрили ночной клуб в пропаганде нетрадиционных отношений

Административная комиссия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в местном «китайском клубе». Власти пожаловались в полицию и прокуратуру.

Речь идет о клубе-ресторане Number Оne, который принадлежит ООО «ДЖИНЛУН». Утверждается, что в заведении с участием приглашенных из Таиланда «трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации» ведется пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Такие вечеринки якобы проходили 26 декабря 2024 года. В Telegram-канале городской администрации также приложена фотография, предположительно сделанная в клубе, на которой запечатлены два человека, частично раздетые.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России запрещена по закону (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ). Нарушителям грозит штраф до 1 млн руб. и приостановка деятельности на срок до 90 суток, иностранцам — штраф до 100 тыс. руб. с арестом до 15 суток и выдворение из страны.