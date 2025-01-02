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Коммерсантъ FM
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Cостояние 500 богатейших людей превысило $10 трлн в 2024 году

По итогам 2024 года общее состояние 500 самых богатых людей мира превысило $10 трлн, сообщает Bloomberg. Лидерами рейтинга стали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и директор Nvidia Дженсен Хуан.

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Илон Маск

Илон Маск

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Фото: Erin Scott / Reuters

Дженсен Хуан

Дженсен Хуан

Фото: Ann Wang / Reuters

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Илон Маск

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Марк Цукерберг

Фото: Erin Scott / Reuters

Дженсен Хуан

Фото: Ann Wang / Reuters

Также в рейтинг богатейших людей попали сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Amazon Джефф Безос, руководитель Dell Майкл Делл, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Агентство отмечает, что перечисленные восемь «технологических титанов» в одиночку заработали более $600 млрд. Это составляет 43% от прироста в $1,5 трлн среди всех 500 человек.

По состоянию на 2 января в топ-10 богатейших людей по версии Bloomberg вошли:

  • Илон Маск — $432 млрд;
  • Джефф Безос — $239 млрд;
  • Марк Цукерберг — $270 млрд;
  • Ларри Эллисон — $192 млрд;
  • президент группы компаний LVMH Бернар Арно — $176 млрд;
  • Ларри Пейдж — $168 млрд;
  • сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $159 млрд;
  • Сергей Брин — $158 млрд;
  • экс-глава Microsoft Стив Балмер — $147 млрд;
  • председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — $142 млрд.

Bloomberg сообщало, что активы самых богатых людей мира в ноябре выросли за день на $63,5 млрд после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Больше всего увеличилось состояние Илона Маска — на $26,5 млрд. Ожидается, что господин Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят Министерство по повышению эффективности госуправления.

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