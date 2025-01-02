Cостояние 500 богатейших людей превысило $10 трлн в 2024 году

По итогам 2024 года общее состояние 500 самых богатых людей мира превысило $10 трлн, сообщает Bloomberg. Лидерами рейтинга стали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и директор Nvidia Дженсен Хуан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Марк Цукерберг Фото: Erin Scott / Reuters Дженсен Хуан Фото: Ann Wang / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Илон Маск Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Марк Цукерберг Фото: Erin Scott / Reuters Дженсен Хуан Фото: Ann Wang / Reuters

Также в рейтинг богатейших людей попали сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Amazon Джефф Безос, руководитель Dell Майкл Делл, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Агентство отмечает, что перечисленные восемь «технологических титанов» в одиночку заработали более $600 млрд. Это составляет 43% от прироста в $1,5 трлн среди всех 500 человек.

По состоянию на 2 января в топ-10 богатейших людей по версии Bloomberg вошли:

Илон Маск — $432 млрд;

Джефф Безос — $239 млрд;

Марк Цукерберг — $270 млрд;

Ларри Эллисон — $192 млрд;

президент группы компаний LVMH Бернар Арно — $176 млрд;

Ларри Пейдж — $168 млрд;

сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $159 млрд;

Сергей Брин — $158 млрд;

экс-глава Microsoft Стив Балмер — $147 млрд;

председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — $142 млрд.

Bloomberg сообщало, что активы самых богатых людей мира в ноябре выросли за день на $63,5 млрд после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Больше всего увеличилось состояние Илона Маска — на $26,5 млрд. Ожидается, что господин Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят Министерство по повышению эффективности госуправления.