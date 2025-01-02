Cостояние 500 богатейших людей превысило $10 трлн в 2024 году
По итогам 2024 года общее состояние 500 самых богатых людей мира превысило $10 трлн, сообщает Bloomberg. Лидерами рейтинга стали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и директор Nvidia Дженсен Хуан.
Также в рейтинг богатейших людей попали сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Amazon Джефф Безос, руководитель Dell Майкл Делл, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Агентство отмечает, что перечисленные восемь «технологических титанов» в одиночку заработали более $600 млрд. Это составляет 43% от прироста в $1,5 трлн среди всех 500 человек.
По состоянию на 2 января в топ-10 богатейших людей по версии Bloomberg вошли:
- Илон Маск — $432 млрд;
- Джефф Безос — $239 млрд;
- Марк Цукерберг — $270 млрд;
- Ларри Эллисон — $192 млрд;
- президент группы компаний LVMH Бернар Арно — $176 млрд;
- Ларри Пейдж — $168 млрд;
- сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $159 млрд;
- Сергей Брин — $158 млрд;
- экс-глава Microsoft Стив Балмер — $147 млрд;
- председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — $142 млрд.
Bloomberg сообщало, что активы самых богатых людей мира в ноябре выросли за день на $63,5 млрд после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Больше всего увеличилось состояние Илона Маска — на $26,5 млрд. Ожидается, что господин Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят Министерство по повышению эффективности госуправления.