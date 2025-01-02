Мирра Андреева прошла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене

Россиянка Мирра Андреева победила теннисистку Чехии Линду Носкову в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене. Игра закончилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу россиянки. В следующем круге она сыграет с победительницей встречи между Онс Жабер (Тунис) и Элиной Аванесян (Армения).

17-летнея Андреева занимает 16 строчку в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на соревнованиях под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Roland Garros в 2024 году.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Он продлится до 5 января, его призовой фонд составляет $1,5 млн. В полуфинал также вышла россиянка Полина Кудерметова.