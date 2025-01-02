Семь погибших, кража кенгуру и атаки БПЛА

В Ярославской области в прошедшем году было немало резонансных происшествий, которые обсуждала вся страна. Среди громких событий массовая разборка со стрельбой в Тутаеве, авария поезда с автобусом, первые атаки беспилотников и похищение кенгуру. Об этих и других происшествиях года в материале «Ъ-Ярославль».

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Авария в Ткачах

2024 год в Ярославской области начался с 30-градусных морозов. В поселке Красные Ткачи в эти дни из строя вышла частная котельная, обеспечивающая теплом 25 МКД или 1,5 тыс. человек. В школах открыли пункты обогрева для местных жителей, позже запустили передвижную резервную котельную, были открыты пункты временного размещения. Вводился и режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Котельная

Фото: Прокуратура Ярославской области Котельная

Фото: Прокуратура Ярославской области

Котел смогли запустить только к концу января. Расходы за отопление в январе возложили на компанию, которая обслуживала котельную. По итогам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело, был арестован первый заместитель главы Ярославского района Александр Кошлаков, который подписал паспорт готовности котельной к отопительному сезону. Уголовное дело в отношении господина Кошлакова направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пожар на гончарном заводе

Ночью 11 января в Гаврилов-Яме сгорел цех по производству гончарной продукции предприятия «Сады Аурики». Общая площадь пожара составила 3,9 тыс. кв.м. В результате гончарный завод объявил о приостановке деятельности, а затем самостоятельно начал заниматься восстановлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшее от пожара здание

Фото: ПО «Сады Аурики«, Вконтакте Пострадавшее от пожара здание

Фото: ПО «Сады Аурики«, Вконтакте

Сотрудники сообщали, что без выходных разбирают завалы и выносят уцелевшую продукцию. Завод публиковал реквизиты для денежной помощи в восстановлении, поддержку предприятию обещало и правительство области. Спустя неделю после пожара работа восстановилась в уцелевшем здании. За год предприятие восстановило половину объема производства.

Первые атаки БПЛА

Впервые беспилотники пытались атаковать Ярославскую область в январе 2024 года. Тогда система РЭБ предотвратила атаку на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС», а боевая часть летательного аппарата, упавшая на территорию завода, была обезврежена правоохранительными органами.

Второй раз атака БПЛА произошла в период выборов президента России, 17 марта. По данным Минобороны, было уничтожено четыре беспилотника. Меньше, чем через две недели, произошла еще одна атака, 31 марта силы ПВО уничтожили три аппарата. Еще три атаки произошло летом. Последняя — 1 сентября 2024 года.

За восемь месяцев Ярославскую область пытались атаковать как минимум семь раз. Все атаки обошлись без пострадавших и разрушений, сообщали власти. Однако в регионе все-таки ввели единовременные выплаты для жителей, которые частично или полностью утратили имущество первой необходимости в результате атаки.

Пожар в сталинском доме

Днем 14 марта в центре Ярославля загорелась крыша жилого дома, являющегося объектом культурного наследия, на проспекте Ленина 18/50. Из дома эвакуировали 54 человека, пожар тушили 79 сотрудников МЧС и 24 единицы техники. Общая площадь пожара достигла 1,4 тыс. кв.м. Как сообщал начальник ГУ МЧС по Ярославской области Вадим Андямов, информация о пожаре поступила поздно, в результате чего огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям. Чтобы потушить огонь, пожарные использовали краны и выдвижные лестницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в доме на проспекте Ленина

Пожар в доме на проспекте Ленина



На тушение ушло порядка 10 часов. Серьезно пострадала крыша над 1-6 подъездами, над некоторыми подъездами произошло обрушение кровли. Сильней всего пострадали квартиры верхних этажей. Жителям разрешили вернуться в свои квартиры только спустя неделю. Переехала из пострадавшего дома и прокуратура Ленинского района Ярославля. Крыша дома была отремонтирована за счет городского бюджета, о завершении всех противоаварийных мероприятий было объявлено в октябре.

Семь погибших на переезде

1 апреля около села Берендеево под Переславлем на железнодорожном переезде поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Автобус выехал на пути и остановился. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Автобус отбросило на опору контактной сети железной дороги. Салон сильно деформировался, пассажиров выбросило из салона автобуса. В ДТП погибли семь человек — шесть пассажиров и водитель автобуса. Пострадал и машинист поезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на переезде

Фото: Информационный центр СК России ДТП на переезде

Фото: Информационный центр СК России

По факту ДТП было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в отношении должностных лиц Северной железной дороги по статье «Халатность». Следствие считало, что монтер пути по собственной инициативе открыл шлагбаум для автобуса. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что сотрудник переезда был пьян.

Как установило следствие, монтер не прошел необходимого обучения, но был допущен к работе на переезде. Был задержан и еще один сотрудник Северной железной дороги. Для обоих суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 3 апреля было объявлено Днем траура в Переславле. Расследование не завершено.

Депутатский таран

Утром 5 сентября автомобиль депутата Ярославской области думы, члена «Единой России» Марины Степановой столкнулся с рейсовым автобусом в Рыбинске. Авария произошла на перекрестке Луначарского и Карякинской. Пострадали 10 человек, семерых из них госпитализировали. В числе пострадавших были оба водителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария с участием депутата Марины Степановой

Фото: СУ СК России по Ярославской области Авария с участием депутата Марины Степановой

Фото: СУ СК России по Ярославской области

«По предварительной информации водитель-женщина, 1975 г.р., управляя автомобилем Tank, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу "ПАЗ", двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины, 1975 г.р.»,— сообщали в ГАИ.

Как рассказала сама Марина Степанова, она прошла медицинское освидетельствование и не была пьяна. Депутат пожелала выздоровления пострадавшим и отметила, что никто «не застрахован от несчастного случая». Она также пообещала оказать помощь пострадавшим. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Расследование не завершено.

Конфликт в Тутаеве

В сентябре 2024 года в Тутаеве сотрудники полиции предотвратили «разборку» в центральном парке. Как сообщили в УМВД, был задержан 21 человек. По данным источника «Ъ-Ярославль», в парке произошел конфликт между двумя группировками — местных жителей и из соседнего Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФСБ и МВД проводят задержание в Тутаеве

Фото: Кадр из видеоролика очевидца УФСБ и МВД проводят задержание в Тутаеве

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

У задержанных изъяли семь единиц травматического оружия. Один из них, пытаясь избежать задержания, с расстояния пяти метров выстрелил в направлении сотрудника СОБР, сообщали в Следственном комитете. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», расследование которого завершено. Остальные участники массовой драки еще в сентябре получили административный арест на 7 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Кража кенгуру

В ночь с 26 на 27 сентября из Ярославского зоопарка был похищен кенгуру Крош. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», а в ночь на 1 октября аналогичный случай произошел в калужском «Парке птиц»: там пропали два кенгуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кенгуру Крош

Фото: Ярославский зоопарк Кенгуру Крош

Фото: Ярославский зоопарк

Уже 2 октября появилась информация о задержании подозреваемого в похищении во Владимирской области. При нем находилось двое кенгурят, один из которых погиб. Кенгуренок задохнулся в сумке при транспортировке. Ярославского Кроша нашли в Королеве Московской области. Как именно он там оказался, не сообщалось.

Задержанным оказался 31-летний житель Вологодской области Иван Некрасов. В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Некрасов рассказал свою версию событий.

«Я просто увидел его и украл. Я гулял по зоопарку, хотел львиный рык услышать и с канадским волком сфотографироваться. И все, больше ничего не хотел делать. Я прошу прощения»,— сказал обвиняемый и заплакал.

Адвокат предлагала не арестовывать обвиняемого, ссылаясь на его «нестабильное» психическое состояние. Суд арестовал Ивана Некрасова, но в декабре его защитник сообщила, что он в больнице, не уточнив причину.

«Русская община» против Лолиты

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Лолита

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

10 ноября в Ярославле состоялся концерт певицы Лолиты. На его отмене настаивали представители сообщества «Русская община. Ярославль» из-за участия исполнительницы в «голой вечеринке» и ее постов в соцсетях. Однако областной минкульт ответил, что оснований для отмены концерта нет. Сама певица рассказала, что ее выступление пытались сорвать.

«Выхожу я из машины. Стоит 50 лбов. Холодно. Прям минивены подогнали, чтобы сорвать концерт в Ярославле. Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать. Только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает. И залу спасибо. Зрителям огромное спасибо. Полиции огромное спасибо»,— сказала певица.

После выступления в Ярославле на отмене концертов певицы настаивали участники «общины» в других городах. Однако тур прошел без изменений.

Пропаганда нетрадиционных отношений

Осенью полиция и Росгвардия провели операцию в одном из ночных клубов Ярославля, в результате которой были задержаны девять мужчин, переодетых в женскую одежду. Полиция составила протоколы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. На распространенной в соцсетях видеозаписи один из задержанных говорил, что «раскаивается в содеянном».

По итогам рассмотрения дела мировой судья назначил задержанным участникам мероприятия штрафы в размере 50 тыс. руб. Еще одно дело было прекращено.

Алла Чижова